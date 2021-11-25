«الصحافيين» للسلطتين: انبذوا الخلاف وتفهموا الاختلاف

وطن النهار

أصدرت جمعية الصحافيين بيانا قالت فيه: بعد صدور الأمر الأميري الموقع من قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الحكومة الجديدة، تتطلع جمعية الصحافيين الكويتية انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها المجتمعية ان تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في الأداء الحكومي وعلاقة منسجمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عنوانها نبذ الخلاف وتفهم الاختلاف.

وأضافت: ان المرحلة الحالية التي نعيشها يسودها كثير من التفاؤل خاصة بعد الدعوة الكريمة لصحاب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد للدعوة الى الحوار الوطني والتي اتت اولى ثمارها بمراسيم العفو الأمر الذي يستدعي العمل الجاد والمتواصل لتحقيق حالة الاستقرار وأولى ركائز هذه الحالة اختيار حكومة اصلاح سياسي واقتصادي بعيدة عن المجاملات التي لم يعد يتحملها الوطن، وعليه نتطلع جميعاً ان تحظى جميع الوزارات بنفس الأهمية واعتبارها كلها سيادية خاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة لأنهما عماد صلاح المجتمع وأساس تنمية البلاد.

وقالت: ان جمعية الصحافيين الكويتية تثمن من جانبها الثقة الغالية التي اولاها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد في تسمية سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة وهي ثقة مستحقة لشخص عرف عنه نظافة اليد ونزاهة العمل، سائلين المولى عزوجل ان يوفقه في مسعاه وتكليفه وان يحظى بدعم المخلصين ومشورة اهل الحكمة والرأي السديد.

