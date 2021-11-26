«بوتسوانا».. متحور مرعب لـ«كورونا» متخم بالطفرات

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عواصم - الوكالات: حذر عدد من العلماء والباحثين من ان سلالة جديدة من فيروس كورونا تحمل «عدداً كبيراً جدا» من الطفرات قد تؤدي الى مزيد انتشار موجات جديدة من وباء «كوفيد-19» عن طريق التهرب من دفاعات الجسم، وفقا لما ذكرت صحيفة «الغارديان».

وبحسب الصحيفة البريطانية فقد جرى توثيق 10 حالات في ثلاثة بلدان عن طريق التسلسل الجيني، حيث اثار هذا المتحور الجديد قلقاً كبيرا بين بعض الباحثين لأن بعض طفراته قد تساعد الفيروس على خداع الجهاز المناعي لدى الانسان.

ويحتوي المتحور المعروف باسم «B.1.1.529» على 32 طفرة في «بروتين سبايك» spike، هو البروتين المسؤول عن تشكيل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا والتي تمنحه الشكل التاجي المعروف عنه، والذي تستخدمه معظم اللقاحات لتقوية المناعة ضد وباء «كوفيد- 19». وأشار الباحثون الى ان الطفرات في بروتين سبايك قد تؤثر على قدرة الفيروس على اصابة الخلايا وانتشارها، ولكنها في الوقت نفسه تجعل من الصعب على الخلايا المناعية مهاجمة العامل المتسبب بالمرض في الفيروس التاجي. وقد جرى اكتشاف المتحور الجديد لأول مرة في دولة بوتسوانا في افريقيا حيث تم توثيق 3 حالات هناك، قبل ان يتم تأكيد 6 اصابات اخرى في جنوب افريقيا، وواحدة في هونغ كونغ لمسافر عائد من جنوب افريقيا.

وقد نشر عالم الفيروسات في امبريال كوليدج لندن، توم بيكوك، تفاصيل المتغير الجديد على موقع الكتروني لمشاركة الجينوم، مشيراً الى ان «أنه يحتوي على كميات كبيرة من الطفرات بشكل لا يصدق، وبالتالي فانها قد تكون مصدر قلق حقيقي».

وقالت مديرة قسم متابعة حالات «كوفيد-19» في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، ميرا تشاند، انه «نظراً لطبيعة الفيروسات للتحور كثيراً وبشكل عشوائي، فليس من غير المعتاد ظهور اعداد صغيرة من الحالات مصابة بسلالة تحتوي مجموعات جديدة من الطفرات». وأكدت تشاند ان اي سلالات تظهر دليلاً على الانتشار سوف يتم تقييمها بسرعة. وكان قد جرى توثيق الحالات الثلاثة الأولى بوتسوانا في 11 نوفمبر الحالي، قبل تأكيد الحالات الأخرى في جنوب افريقيا بعد ثلاثة ايام، في حين كانت الحالة التي عثر عليها في هونغ كونغ تعود لرجل يبلغ من العمر، 36 عاماً، وكان اختبار فحص الـ«كورونا» الخاص به سليبا قبل ان يسافر سلبياً قبل السفر من هونغ كونغ الى جنوب افريقيا، حيث مكث من 22 اكتوبر الى 11 نوفمبر.

ولفت مدير معهد علم الوراثة بجامعة لندن كوليدج (UCL)، فرانسوا بالوكس، الى ان العدد الكبير من الطفرات في المتحور قد تراكمت «دفعة واحدة»، ما يشير الى انه قد يكون تطور اثناء عدوى مزمنة لدى شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة، وقد يكون ذلك المريض مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية «الايدز».

