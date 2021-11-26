توصية أوروبية: صلاحية لقاح «كورونا» للمسافرين 9 أشهر فقط

عربيات ودوليات

بروكسل - الوكالات: كشفت ماصدر اوروبية ان الاتحاد الأوروبي سيقترح مهلة تسعة اشهر لصلاحية لقاحات «كوفيد-19» للراغبين في السفر الى الدول الأعضاء مع غرق عدة دول اوروبية مجددا في موجة خامسة من وباء «كورونا».

فقد كشفت وثيقة، بحسب ما افادت وكالة «بلومبيرغ» ان المفوضية الأوروبية ستوصي في الوقت عينه الدول الأعضاء بمواصلة الترحيب بالمسافرين الذين حصول على التطعيمات التي وافق عليها الاتحاد، وأن تفتح ابوابها اعتبارا من 10 يناير المقبل (2022) لمن تلقوا لقاحات وافقت عليها منظمة الصحة العالمية.

جاءت هذه المعلومات فيما يقترح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها، دراسة منح جرعات معززة من لقاحات «كورونا» لجميع البالغين. واقترح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ان يجعل التكتل الحصول على الجرعة المعززة شرطا للسفر عبر التكتل.

يذكر ان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس، كان حذر من ان اوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي جائحة «كوفيد-19» وسط «احساس زائف بالأمان» بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات. وأشار الى ان اكثر من 60% من كل الحالات المسجلة عالميا للوفيات من «كوفيد-19» في الأسبوع الماضي كانت في اوروبا. كما نبه مسؤولون في المنظمة من ان الفيروس قد يواصل الانتشار مع عودة المجتمعات قبيل نهاية العام للاختلاط الاجتماعي والتنقل الذي كان معتادا قبل الجائحة.

