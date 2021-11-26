محمد بن زايد في أنقرة.. استقبال رئاسي واتفاقيات استراتيجية

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أنقرة - أبوظبي - الوكالات: اثار الاستقبال الحافل للشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية لدى وصوله للعاصمة التركية، انقرة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الرئاسة التركية على صفحتها الرسمية بتويتر، مقطع فيديو لمراسم استقبال الشيخ محمد بن زايد، قبل ان يتداوله نشطاء بتعليقات وتفاعل واسع.

وعلق الاعلامي المختص بالشؤون التركية، يوسف الشريف بتغريدة على مقطع فيديو من استقبال الشيخ محمد بن زايد، حيث قال «احتفال رسمي وبروتوكول استقبال الرؤساء تم ترتيبه في انقرة تركيا من قبل الرئيس اردوغان لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد في سابقة من نوعها! حفاوة غير مسبوقة لمن يدرك ويتابع موضوع البروتوكول بين الدول».

واستقبل المسؤولون الأتراك ولي عهد ابو ظبي بحفاوة الأربعاء، في زيارة تفتح صفحة جديدة بين البلدين تكلّلت باعلان اماراتي عن انشاء صندوق استثمار بعشرة مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي. وهي الزيارة الأولى على هذا المستوى لمسؤول اماراتي منذ العام 2012.

ويشكّل الاعلان الاماراتي نبأ سارا لتركيا حيث سجلت الليرة الثلاثاء انخفاضا غير مسبوق، اذ خسرت 13% من قيمتها في غضون ساعات قليلة امام الدولار ليصل سعرها الى حوالى 13 ليرة في مقابل الدولار، وهو ادنى مستوى لها.

وبعد الاعلان الاماراتي تحسن سعر صرف الليرة التركية بنسبة 5 % ليصل الى 12,2 في مقابل الدولار. وخسرت العملة الوطنية التركية اكثر من اربعين في المئة من قيمتها منذ بداية السنة، وتسجل تضخما يقارب العشرين في المئة.

وكدليل على الأهمية التي كانت توليها تركيا لزيارة بن زايد، بثت محطات التلفزة التركية مباشرة وصوله الى القصر الرئاسي في انقرة حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وفي الامارات، اوردت وكالة الأنباء الرسمية ان دولة الامارات اعلنت «تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا». وأشارت الوكالة الى ان الاعلان يأتي عقب المحادثات التي جرت الأربعاء بين الشيخ محمد بن زايد واردوغان «لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين». وأضافت انه «سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء».

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي سلطان الجابر لمحطة التلفزيون التركية «تي آر تي» ان زيارة ولي عهد ابو ظبي «تبشّر بحقبة جديدة في العلاقات بين البلدين» مضيفا «لدينا ارضية مشتركة، ونستطيع ويجب البناء عليها».وتابع «تركيا باعتبارها جارة اقليمية قريبة، هي افضل شريك طبيعي لنا».

على صعيد متصل قال علي باقري كني نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، كبير المفاوضين النوويين على تويتر ان الجمهورية الاسلامية والامارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات. والتقى باقري كني بأنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الاماراتي بحضور خليفة شاهين المرر وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال زيارة الى دبي.

