البنك الدولي يحذر: العراق يواجه أزمة مياه

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: حذر البنك الدولي من ان العراق قد يشهد انخفاضا بنسبة 20% في موارد المياه بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ، محذرا من تداعيات ذلك على النمو والتوظيف. وملف المياه قضية رئيسة في هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، والغني بالموارد النفطية لكنه يواجه ازمة كهرباء حادة تفاقمت بسبب موجات الجفاف الشديدة بشكل متزايد وانخفاض معدلات المتساقطات. وفي هذا الاطار، قال ساروج كومار جها المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، في بيان مصاحب لتقرير جديد «بدون اتخاذ اجراءات ملموسة، ستؤدي القيود التي يعاني منها قطاع المياه الى خسائر كبيرة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، وستؤثر على المزيد والمزيد من الفئات الأكثر احتياجا من العراقيين». وحذر التقرير من انه «بحلول العام 2050، سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية وانخفاض معدل المتساقطات بنسبة 10% الى انخفاض بنسبة 20% في المياه العذبة المتاحة» في العراق. وأضاف انه «في ظل هذه الظروف، لن تصل المياه الى قرابة ثلث الأراضي المروية». وقد ينخفض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة تصل الى 4% اي ما يعادل 6.6 مليارات دولار، مقارنة بالعام 2016.

وأضاف التقرير ان «ندرة المياه» بدأت تتسبب في «تهجير قسري محدود النطاق» خصوصا في جنوب البلاد.

