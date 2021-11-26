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عربيات ودوليات

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الإماراتي أحمد الريسي.. أول عربي يتولى رئاسة الإنتربول


إسطنبول - الوكالات: أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول»، امس انتخاب اللواء الاماراتي احمد الريسي، رئيسا جديدا لها، وبذلك يصبح اول عربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع. وجاء انتخاب احمد الريسي خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة «الانتربول» في مدينة اسطنبول التركية.
وكتب الحساب الرسمي لمنظمة «الانتربول» على تويتر «جرى انتخاب احمد الريسي مرشح دولة الامارات العربية المتحدة لمنصب الرئيس لولاية تستمر 4 سنوات».
ويملك احمد الريسي خبرة تقارب اربعة عقود في مجال انفاذ القانون، ويعتبر خبيرا في المجالين الأمني والشرطي والتحول الرقمي. والريسي حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الشرطية والأمن وسلامة المجتمع من جامعة لندن متروبوليتان البريطانية.


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