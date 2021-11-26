ماكرون يحذر جونسون من استغلال غرق المهاجرين سياسياً

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: حذّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من استغلال ازمة المهاجرين سياسيا، وذلك بعد غرق 27 شخصا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول الى انكلترا، وفق ما اعلنت الرئاسة امس. وقال قصر الاليزيه في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرجلين ان ماكرون ابلغ جونسون ان لدى فرنسا والمملكة المتحدة «مسؤولية مشتركة». وأضاف بأنه «يتوقع من البريطانيين التعاون التام والامتناع عن استغلال وضع مأساوي لأهداف سياسية».وسيترأس رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اجتماع ازمة مع وزراء لمناقشة تدابير جديدة، حسبما اعلن مكتبه. وقضى 17 رجلا وسبع نساء وثلاثة قاصرين بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه من حيث انطلقوا في شمال فرنسا، خلال محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية. وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية انّ لندن وباريس اتّفقتا على الضرورة «الملحّة» لتعزيز التعاون بينهما لمكافحة «عمليات العبور المميتة» في بحر المانش.