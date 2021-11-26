السيسي في أسوان لتفقد أضرار «كارثة السيول»

عربيات ودوليات

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، المناطق المتضررة من جراء السيول في محافظة اسوان جنوبي البلاد. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي ان الرئيس السيسي تابع الاجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في اطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

واستقبل اهالي قرية غرب اسوان السيسي بحفاوة بالغة، حيث خرجت القرية للترحيب به فور وصوله، وحرص الرئيس علي تحيتهم وكذلك الأطفال، واستمع الى الأهالي خلال زيارته منزل احد المواطنين.

وشهدت محافظة اسوان في جنوب مصر خلال الأيام الماضية موجة طقس سيِئ غير مسبوقة منذ 11 عاماً بسبب التغير المناخي وقد اسفرت عن وفاة 4 اشخاص واصابة العشرات بجروح، بحسب ما اعلن مسؤول حكومي.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم في تصريح لقناة تلفزيونية مصرية انه «منذ 11 عاماً لم يحدث هطول هذه الكمية من الأمطار في اسوان».

وكانت اسوان، المحافظة الصعيدية السياحية التي تبعد اكثر من 850 كيلومترا جنوب القاهرة، تعرضت ليل الجمعة لـ«عاصفة ترابية» وأمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببعض الثلوج. كذلك شهدت بعض المناطق انقطاعات في خدمات المياه والكهرباء عن المناطق المتضررة الى جانب ظهور الكثير من العقارب في مساكن المواطنين ما عرض اكثر من 500 شخص للدغات سامة لم تسفر عن وفيات، بحسب ما اكدت الصفحة الرسمية لمحافظة اسوان على موقع فيسبوك.

