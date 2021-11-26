مصر تستهدف تطعيم 40 مليون شخص قبل نهاية 2021

عربيات ودوليات

أكد د.محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية ان مصر على وشك الانتهاء من الموجة الرابعة لفيروس «كورونا» وبدأ العد التنازلي لنهايتها، مؤكداً استمرار الدولة في تطعيم المواطنين بلقاحات «كورونا» التي تقلل خطورة الاصابة بالفيروس ولا تمنع الاصابة، مايستدعي ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية موضحا ان الدولة لديها 80 مليون جرعة لقاح كورونا ومتاحة ومتوفرة بتكلفة نحو 500 مليون دولار.

وقال تاج الدين «نسعى الى تطعيم 40% من المواطنين قبل نهاية 2021 وهناك اقبال كبير من للحصول على اللقاح في الفترة الأخيرة».

