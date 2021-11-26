إسرائيل ترخص لمستوطنة جديدة تفصل القدس عن محيطها

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: أعطت اسرائيل موافقتها المبدئية على بناء آلاف من المنازل الجديدة التي من شأنها ان تزيد من اراضي الضفة الغربية المحتلة داخل حدودها البلدية حول القدس، مما دفع الفلسطينيين للمطالبة بتدخل الولايات المتحدة.

وتعد معظم القوى العالمية المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية لانتزاعها اراضي يسعى الفلسطينيون لاقامة دولتهم عليها. وأعطت بلدية القدس الضوء الأخضر لما وصفته بحي شرقي جديد على اراض واقعة على حدود الضفة الغربية، قرب مدينة رام الله. والموقع الذي كان به مطار في وقت من الأوقات، معروف للاسرائيليين باسم عطروت.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «ان هذا المخطط الاستيطاني يهدف الى استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال، كجزء لا يتجزأ من عملية اسرلتها وتهويدها وضمها، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي، ومحاولة اخراجها من اي مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين».

