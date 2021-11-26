أميركا تعدل قواعد عقوبات سورية

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اتخذت الولايات المتحدة اجراء يتيح للمنظمات غير الحكومية التعامل مع الجهات الحكومية السورية على الرغم من العقوبات الأميركية ووسعت نطاق عملها بهدف تسهيل وصول المساعدات الانسانية للشعب السوري.وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان انها عدلت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات السورية لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.كما عدلت التصريح العام للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة اضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سورية، ومنها الاستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للاستخدام في سورية وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية. وقالت اندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان «الحكومة الأميركية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الانسانية الى انحاء سورية من اجل تخفيف معاناة الشعب السوري الذي ما زال يواجه صراعا مسلحا وانعدام الأمن الغذائي وجائحة كوفيد-19».وأوضحت الوزارة ان المعاملات الجديدة والأنشطة في التصريح العام المعدل مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح والمسموح بها بالفعل مثل المشاريع الانسانية وبناء الديمقراطية.

وكانت ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضت في يونيو العام الماضي عقوبات اميركية شاملة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد والدائرة المحيطة به لخنق ايرادات حكومته في محاولة لاجبارها على العودة للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بحثا عن سبيل لانهاء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في البلاد.

