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استقالة أول رئيسة وزراء للسويد بعد ساعات من تعيينها


ستوكهولم - الوكـالات: بعد ساعات قليلة من احتفاء السويد بفوز اول امرأة بمنصب رئيس الوزراء الأربعاء، قررت ماغدالينا اندرسون الاستقالة من منصبها. وأقر البرلمان السويدي، في وقت سابق تولي اندرسون منصب رئيس الوزراء خلفا لستيفان لوفين الذي تنحى عن منصب رئيس الحكومة وزعيم الحزب الديموقراطي الاشتراكي.
وجاءت استقالة ماغدالينا اندرسون من رئاسة الوزراء بعد فشل تمرير مشروع الميزانية في البرلمان، مع دعم المشرعين لمشروع قانون المعارضة. وقرر حزب الخضر ايضاً ترك حكومة الأقلية الائتلافية مع الديموقراطيين الاشتراكيين بزعامة اندرسون، وقال حزب الخضر ان «الحكومة الحالية ستبقى كحكومة مؤقتة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة».


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