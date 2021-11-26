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دوليه

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لشبونة تأهل على حساب دورتموند


بلغ سبورتينغ لشبونة البرتغالي الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه اللافت على بوروسيا دورتموند الالماني 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت تحقيق أياكس امستردام الهولندي الذي كان ضمن تأهله في الجولة الماضية انتصاره الخامس توالياً بعد فوزه على مضيفه بشيكتاش التركي 2-1 بفضل ثنائية مهاجمه العاجي سيباستيان هالر.
وكان سبورتينغ في حاجة الى الفوز بفارق هدفين ليضمن البطاقة الثانية في هذه المجموعة فكان له ما أراد. وتقدم الفريق البرتغالي بهدفين في الشوط الاول حملا توقيع بدرو غونسالفيش (30 و39)، ثم ساءت الامور بالنسبة الى دورتموند بطرد لاعب وسطه ايمري تشان قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، فاستغل سبورتينغ النقص العددي وسجل الهدف الثالث عن طريق بدرو بورو (81). ورد دورتموند بهدف شرفي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بواسطة الهولندي دونيل مالن لكن بعد فوات الاوان. في المقابل، حصد اياكس العلامة الكاملة حتى الان بفوزه في مبارياته الخمس فرفع رصيده الى 15 نقطة مقابل 9 سبورتينغ لشبونة و6 لدورتموند، في حين بقي بشيكتاش من دون رصيد.


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