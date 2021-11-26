ليفربول واصل انتصاراته

دوليه

واصل ليفربول الإنكليزي الضامن تأهله سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيقه العلامة الكاملة بعد فوزه على بورتو البرتغالي 2-0، فيما اشعل ميلان الإيطالي المنافسة على المركز الثاني بفوزه على اتلتيكو مدريد الإسباني 1-0 أول من أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية لحساب دوري أبطال أوروبا. ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، فيما تجمّد رصيد بورتو عند 5 نقاط في المركز الثاني، متقدماً بفارق نقطة عن ميلان الثالث وأتلتيكو مدريد الرابع. وتأجل الحسم على البطاقة الثانية إلى الجولة الأخيرة التي ستشهد استقبال بورتو لغريمه أتلتيكو، وميلان لمنافسه ليفربول. وكان ليفربول ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي في الجولة السابقة، في حين كان سيحذو بورتو حذوه لو فاز على الـ «ريدز» وخسر أتلتيكو مدريد أمام ميلان. وانتظر الـ «ريدز» الشوط الثاني لتسجيل هدفي اللقاء، عبر الإسباني تياغو ألكانتارا (52)، قبل أن يضيف المصري محمد صلاح الثاني (70). وفي المباراة الثانية على ملعب واندا ميتروبوليتانو، غنم ميلان النقاط الثلاث من مباراته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 1-0. وخاض رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني اللقاء مع نسبة نجاح 100 في المئة أمام ميلان حيث خرجوا فائزين من مبارياتهم الثلاث السابقة في دوري الأبطال (قبل هذه الأمسية). في شوط أوّل مخيب للآمال، سيطر ميلان على الكرة مع نسبة 56 في المئة من دون أن يخلق الكثير من الفرص الخطيرة. وتلقى ميلان ضربة معنوية بخسارة جهود مهاجمه المخضرم الفرنسي أولفييه جيرو الذي اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 65 بسبب إصابة في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر ليحل بدلاً منه المخضرم الآخر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. إلا أن ميلان عوض بتسجيله هدف الفوز وحافظ على آماله بالعبور عبر رأسية البديل البرازيلي جونيور ميسياس إثر تمريرة عرضية متقنة من العاجي فرانك كيسيه على الرواق الأيسر في الدقيقة 87.

