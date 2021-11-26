سبارتاك أزاح نابولي من الصدارة

دوليه

تنازل نابولي الايطالي عن صدارة المجموعة الثالثة لحساب سبارتاك موسكو الروسي بخسارته أمام الأخير 1-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) أول من أمس في العاصمة الروسية. وتصدر سبارتاك مؤقتاً برصيد 7 نقاط متساوياً نقاطاً مع نابولي، ولكنه يتفوقً عليه بفارق المواجهات المباشرة، وبانتظار نتيجة مباراة ليستر سيتي الانكليزي صاحب المركز الاخير مع 3 نقاط وليخيا وارسو البولندي الثالث مع 6 نقاط.

وبعد بداية قوية محلياً حيث لم يخسر في المراحل الـ 12 الأولى، لم يذق نابولي الذي يشرف على تدريبه لوتشانو سباليتي طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات، علماً انه لم يحصد سوى نقطة يتيمة من مباراتيه الاخيرتين في «سيري أ». وخاض الفريق الايطالي الجنوبي المباراة في غياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي سيبتعد عن الملاعب جراء «كسور» عدة في وجهه، وسيغيب لثلاثة أشهر عن الملاعب وبالتالي لن يشارك في كأس الأمم الإفريقية المرتقبة في الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، بحسب ما أعلن ناديه الثلاثاء. وأقيمت المباراة وسط تساقط الثلوج ونجح أصحاب الارض في تسجيل هدفين في الشوط الاوّل عبر الروسي الدولي ألكسندر سوبوليف (3 من ركلة جزاء و28)، قبل أنّ يرد الضيوف بواسطة المقدوني إيليف الماس (64).

