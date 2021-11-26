غداً.. «دربي» في المنصورية

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تتجه الأنظار غدا إلى ستاد صباح السالم الذي يحتضن مباراة الكبيرين العربي والقادسية في ختام الجولة الثانية من الدوري الممتاز التي تشهد غدا أيضا مباراة السالمية مع الشباب، في حين يلعب اليوم ضمن الجولة ذاتها كاظمة مع اليرموك، والكويت مع التضامن.

ويبحث الأخضر والأصفر عن الانتصار في المسابقة بعد البداية المثالية لكليهما بفوز الأول على التضامن 4-1، والثاني على الشباب 2-0 في الجولة الأولى.

وبينما يتطلع العربي لرد الاعتبار بعد الخسارة أمام غريمه التقليدي في الدور نصف النهائي لكأس الأمير، يريد القادسية تأكيد تفوقه والفوز على حامل لقب الدوري وكذلك تأكيد عزمه على المنافسة على الدرع الغائب عن خزائن النادي منذ 5 مواسم.

وقدم العربي عرضا هجوميا جيدا امام التضامن في الشوط الثاني، بعد شوط اول لم يكن بالمستوى المطلوب، وكالعادة تألق نجمه الليبي السنوسي الهادي وسجل هدفين أحدهما من مجهود فردي رائع. ولا شك أن السنوسي سيجد اليوم رقابة صارمة من المدافع راشد الدوسري الذي نجح في الحد من خطورته في مباراة الكأس.

ويملك الكرواتي انتي ميشا أوراق رابحة أخرى أبرزها المتألق علي خلف والسوريان مارديك مارديكيان وعلاء الدالي بالإضافة استعادة خدمات بندر السلامة والتونسي أيمن محمود.

في المقابل، ظهر القادسية بصورة جيدة في الشوط الأول امام الشباب وأنهى المباراة مبكرا بتسجيله هدفين في هذا الشوط بعد تألق الثنائي أحمد الظفيري وعيد الرشيدي اللذين يعدان أبرز أسلحة المدرب الجزائري خير الدين مضوي بالإضافة إلى أصحاب الخبرة بدر المطوع وخالد إبراهيم، الى جانب العراقي علي فايز والالباني لورانس تراشي ومحمد خليل، في حين يغيب الشاب عبدالعزيز وادي للاصابة.

ومع أن الوقت ما زال مبكرا جدا للحديث عن المرشحين للقب، الا الفوز في مواجهة الغد سيمنح الفريق الفائز دفعة معنوية كبيرة من أجل تحقيق الانتصارات وتسجيل بداية مثالية في المسابقة.

وفي مباراة تقام اليوم على ستاد الصداقة والسلام، يبحث الكويت عن الانتصار عندما يتواجه مع التضامن الساعي لتعويض خسارته أمام العربي في الجولة الأولى.

ورغم أن الابيض بقيادة مدربه الجديد التونسي نبيل معلول حقق الفوز على اليرموك بنتيجة 4-2، الا أن العرض الذي قدمه الفريق لم يكن مطمئنا، خصوصا في الجانب الدفاعي، لكن الكويت يملك الأسماء القادرة على تصحيح الأخطاء وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

وبالمثل، يسعى كاظمة لتحقيق فوزه الثاني عندما يواجه اليرموك اليوم على ملعب الكويت. وتغلب كاظمة على الفحيحيل بصعوبة في الجولة الأولى بهدف من ركلة جزاء سجله شبيب الخالدي، في حين قدم اليرموك عرضا جيدا رغم خسارته من الكويت 2-4.

وعلى ستاد ثامر، يأمل السالمية في النهوض من كبوته عندما يستضيف الشباب غدا السبت. ويمر السماوي بحالة عدم استقرار بعد الخسارة من النصر 2-3 في الجولة الأولى وإقالة المدرب التونسي حاتم المؤدب وإسناد المهمة إلى الوطني المخضرم محمد إبراهيم. ويريد ابراهيم افتتاح مشواره مع السالمية بفوز يرفع الروح المعنوية ويبقى الفريق في دائرة المنافسة.

