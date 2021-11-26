الملا: تقليص الألعاب بالأندية محل مناقشة بين الهيئة والرياضيين

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ذكر نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا إن الهيئة تتواصل مع جميع الهيئات الرياضية من أندية شاملة ومتخصصة واتحادات واللجنة الأولمبية بغية الارتقاء بالمنظومة الرياضية وفقا لاستراتيجيتها للأعوام (2022 - 2028) التي أطلقت أخيرا. وقال الملا في تصريح صحافي اول من امس أن قرار تقليص الألعاب بالأندية الرياضية الشاملة إلى ستة ألعاب فقط وهي (كرات القدم واليد والطائرة والسلة والسباحة وألعاب القوى) وأي قرارات أخرى هي محل مناقشة بين الهيئة والرياضيين في الأندية والاتحادات للوصول إلى أفضل تصور يلبي طموحات الرياضيين وانسجاما مع الإطار العام لأهداف استراتيجية الهيئة العامة للرياضة. وأكد حرص الهيئة على أخذ آراء العاملين في الميدان الرياضي وأفكارهم بتطوير الرياضة ودعم الشباب الرياضي الممارس لكل الألعاب الجماعية منها والفردية بما يتوافق واستراتيجيتها التي تعتمد في عملها على التشاركية والجماعية. وأوضح أن هذه القرارات التي تستهدف رعاية الشباب والنشء رياضيا تعرض على مجلس إدارة الهيئة المقبل لإقرارها باعتباره الجهة المنوط بها هذا الأمر مشددا على أن الجهاز التنفيذي للهيئة حريص على تلبية تطلعات الشباب الكويتي الرياضي بتطوير جميع عناصر المنظومة الرياضية.

