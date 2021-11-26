«أزرق الشباب» أمام فلسطين اليوم

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يتواجه «أزرق الشباب» مع نظيره الفلسطيني في 05:00 مساء اليوم على ستاد جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة غرب آسيا لكرة القدم للشباب.ويسعى الأزرق الى تحقيق نتيجة ايجابية في ختام منافسات هذه المرحلة، وذلك بعد تعادله مع نظيره البحريني بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت اول من امس ضمن الجولة الثالثة. وكان الفريق البحريني تقدم بهدفه الاول في الدقيقة 45 من زمن المباراة عن طريق كرة ثابتة نفذها مبارك محمد ثم عدل الأزرق النتيجة في الدقيقة 79 عبر ضربة جزاء نفذها فهد العازمي. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الكويتي الى اربع نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع البحرين ومتخلفا عن العراق الذي يمتلك ست نقاط من مباراتين فيما يأتي المنتخب الفلسطيني رابعا بثلاث نقاط من مباراتين والمركز الخامس للمنتخب اليمني دون نقاط حتى الان.