تكريم المحاضرين في ورشة «حُكام الكرة»

محلية

كرم رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام الشيخ أحمد اليوسف المحاضرَين الدوليَّين علي الطريفي واسماعيل الحافي، كما كرم المحاضر الآسيوي سعد كميل ونائب رئيس لجنة الحكام وليد الشطي، وذلك في مركز عبدالله السالم لاعداد القادة على هامش ورشة العمل المقامة حالياً للحكام العاملين في الاتحاد والتي تشمل التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم. وتوجه اليوسف بالشكر الى المحاضرين الطريفي والحافي وكميل على دورهم في رفع وتطوير مستوى الحكام، متمنياً مزيداً من الزيارات مستقبلاً. وأبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ثقته بالحكام المحليين وقدرتهم على إدارة المباريات بمستوى عال ومقنع، واصفاً اياهم بأنهم على قدر المسؤولية لقيادة البطولات المحلية بالشكل المطلوب. وأكد أنه سيكون «مظلة تحمي الحكام من كل نقد، وسيكون داعماً لهم في مختلف الظروف، وأن بابه سيبقى مفتوحاً للجميع للوقوف على حل مشاكلهم وتذليل جميع العقبات التي ربما تعوق من أداء مهامهم». وتمنى اليوسف التوفيق لجميع الحكام في الموسم الحالي، وأن يقودوا مختلف المباريات الى بر الأمان.