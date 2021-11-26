العربي: سنباشر إجراءاتنا القانونية ضد المسيئين للنادي

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أكد مجلس ادارة النادي العربي عبر بيان رسمي أصدره أول من أمس أنه سيتخذ جميع الاجراءات القانونية ضد «ممن يحاولون الاساءة للنادي وزعزعة استقراره» في الوقت الذي تشهد فيه القلعة الخضراء تطوراً على مستوى النتائج وفي جميع الألعاب.

وجاء في البيان ما يلي: «منذ أن تشرفنا بنيل ثقة الجمعية العمومية في يناير 2019 انطلقت الحملات المشبوهة على يد قلة تدعي انتماءها للنادي بهدف النيل من كيان النادي ومصالحه والعمل على عرقلة الجهود المستمرة لاعادة القلعة الخضراء لسابق عهدها في القمة والريادة، إلا أنه وبفضل من الله عزوجل ثم جهود دعم جميع أبناء النادي العربي المخلصين يشهد النادي ولايزال صعوداً مستمراً وتطوراً في نتائجه مختلف الألعاب والمراحل وبارتفاع كبير في نقاط كأس التفوق ويسير بخطى ثابتة وفق خطة متكاملة رسمها مجلس الادارة بدعم ومباركة رجالات النادي والجماهير الوفية».

وتابع: «ومن المؤسف أن تستمر محاولات هؤلاء للاساءة للنادي والسعي لافشال الجهود خاصة بعد تحقيق العديد من الألقاب والانجازات، وبدلاً من الدعم والمباركة نجد الدعاوى المتتالية ترفع دون سند أو دليل فقط لعرقلة وايقاف كل ما من شأنه النهوض بالنادي العربي الرياضي، وآخر تلك الدعاوى تضمنت المطالبة بايقاف عملية الاستثمار في النادي والتي من شأنها دعم جميع الألعاب واللاعبين، وطلب ايقاف الانتخابات التكميلية للمقاعد الأربعة الشاغرة في مجلس الادارة، وطلب وقف سداد الاشتراكات وتسجيل الاعضاء الجدد في الجمعية العمومية رغم النصوص الواضحة والصريحة في النظام الأساس للنادي والمعتمد من قبل أعضاء الجمعية العمومية». وأضاف: «وبفضل من الله عزوجل صدرت جميع الأحكام من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برفض تلك الطلبات لعدم قيامها على سند قانوني سليم وعدم تقديم ثمة أدلة أو مستندات لتفشل مجدداً هذه المجموعة المعروفة لدى الجماهير العرباوية والتي تعمل دائماً في الخفاء والعلن لتحيك المؤامرات والدسائس ضد النادي العربي».

وإذ يؤكد مجلس ادارة النادي العربي وبصفته الممثل الشرعي المنتخب بأنه لن يقف مكتوف الأيدي بل سيباشر إجراءاته القانونية والرجوع على هؤلاء القلة ممن يحاولون الاساءة للنادي وزعزعة استقراره وترويج المعلومات المغلوطة بين الحين والآخر، وسيبقى النادي العربي لأبناء النادي المحبين المخلصين وجماهيره الوفية.

