السالمية يصطدم بالفحيحيل في «اليد»

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يصطدم السالمية بنظيره الفحيحيل في 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد لقاء آخر يجمع العربي مع القرين في 07:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويدخل السالمية الثالث اللقاء بـ 11 نقطة وهو يسعى إلى تحقيق الانتصار والاقتراب أكثر من فريقي الصدارة، فيما يريد الفحيحيل السادس بـ 7 نقاط تحقيق الفوز الذي سيضعه في موقف جيد للمنافسة على المراكز الأربعة الاولى. وفي المباراة الثاني يسعى العربي السابع (4 نقاط) إلى ايقاف نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز على القرين الأخير الذي لم يذق طعم الانتصار حتى الآن.