«البولينغ» أشاد بإنجاز العميري والشطي في بطولة العالم

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قال نادي البولينغ ان فوز لاعبي المنتخب إياد العميري ويعقوب الشطي بالميدالية الفضية في بطولة العالم للعبة في مدينة دبي الاماراتية ضمن منافسات مسابقة الزوجي لفئة الاساتذة يعد «إنجازا رياضيا لافتا».وقال مدير المنتخبات في النادي نادر المنصور عقب عودة الوفد الكويتي للبلاد اول من امس ان الفوز بهذا اللقب في البطولة الكبيرة التي شهدت مشاركة افضل ابطال العالم بهذه الرياضة في العالم جاء ثمرة للجهود الكبيرة والأداء الجيد للاعبين اثناء ادوار المنافسات. واضاف ان اللاعبين تحليا بالإصرار والعزيمة لرفع اسم الكويت عاليا فى هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير وكان مستواهما مميزا منوها بدعم مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ طلال المحمد والذي تمثل بتذليل جميع العقبات التي تواجه اللعبة وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بها.