الرجل الفقير

الاخيرة

أنا رجل فقير وعلى قد حالي، وماكو أحد سمع باسمي أو اسم عائلتي، أنا أصلاً ما عندي اسم حق عائلتي، أنا اسمي: أحمد محمد حسن عبدالله محمود حسين علي، هل واحد فيكم سمع بهذا الاسم؟ عيال الفقارى حتى اسمهم غير شكل!

أنا شرقاوي قح،، كوني فقير هذا مو عيب ولا حرام، أنا دائماً أقول «الغنى غنى الأخلاق» و«راس مال الرجل سمعته وأخلاقه»، وهذه الأمثال ما توَّكل عيش.

أبوي كان حمالي بويلّله (اليلله زبيل كبير لحمل الأغراض الكبيرة والثقيلة للناس نظير شوية بيزات، إذا كان هذا أبوي، أيش أطلع أنا؟ هل اشتغل كاتب في الحفيز؟ أو أبيع قوالب الذهب في سوق الصاغة؟!

أنا اشتغلت مع شركة «حمال باشي» للتحميل والتنزيل مع مجموعة من الحماميل، قديماً ما كان بالكويت ميناء مثل هالأيام، ولكن كانت الباخرة تبندر على مسافة كيلومتر تقريباً من الساحل، لأن جون الكويت غزير الماي ومصدّ للهواء وهو كأنه ميناء طبيعي، كانت الدوبة تروح عند الباخرة وتطايح عندها، وبالكرين يضعون البضاعة داخل الدوبة، والبضاعة اليوم خياش عيش وشكر وزن الخيشة الواحدة خمسين كيلو، وترجع الدوبة على الساحل ونحن نوضع دوسة (خشبة بعرض 40 سنتيمتراً للعبور فوقها من الدوبة إلى الأرض وبالعكس) وأحنا الحماميل ندخل الدوبة ونشيل على ظهورها خيشة عيش ونمشي فيها حوالي نصف كيلو حتى نطلع من حدود الميناء، ونمشي بعد نصف كيلو حتى نوصل إلى أمام قصر السيف العامر ومن هناك نصعد البهيته.

البهيته عبارة عن أرض مرتفعة مثل التل بارتفاع حوالي 10 أمتار، والواحد من غير ما يشيل شيء يتعب وايد حتى يوصل إلى أعلى البهيته، فما بالك بالذي يحمل على ظهره خيشة عيش أو شكر في أيام الصيف والناس رمضان؟

كان الغرض من الصعود الى هذا المكان هو توصيل الخياش إلى نجَّار التاجر صاحب البضاعة، ثم ننزل مرة ثانية إلى الدوبة، وهكذا حتى وقت بعد العصر، عندما ينتهي الدوام، وأرجع البيت مشي على الأقدام طبعاً، وأول ما أوصل البيت أدش الحمام وأسبح بماي الجليب (ماء الجليب بارد ومنعش قليلاً في الصيف، ودافي في الشتاء) وأرتاح شوية وانتظر ام العيال ماذا طبخت لنا للافطار، ولما نسمع الطوب وبعدين الأذان، نفطر على نص كلاس ماي وفردة تمرة، وأصلي، وبعدين نتفطر عدل على كيفنا، كنت أنا وعيالي ما نذوق الشربت البمتو أو شربت البيزان أو الزلابية إلا في هذا الشهر المبارك، هالأشياء تبي لها فلوس، وأنا مثل ما يقول المثل «العين بصيرة.. واليد قصيرة» وأنا أيدي قصيرة وايد.

بعد الافطار ألبس الدشداشة المريكن النظيفة التي عندي، لأن راس مالي دشداشتين، وحدة للشغل والكرف والثانية للزوارة وصلاة الجمعة، كان في فريجنا رجل غني شوية، عنده دكان بسوق الحلوى والبطانيات، يبيع كنابل وشراشف، كل رمضان يعمل تشويبة بقراءة وختمة القرآن الكريم، ويهديها إلى أرواح الأموات، كنت أنا وربعي نروح بديوانيته، هم نسمع القرآن وهم نشرب جاي، ونسولف أشوية، ونرجع البيت وأنا عندي تريك يدوي يشتغل على البطارية استعمله في الليل.

أول ما أوصل إلى البيت أحط راسي على المخدة، أروح بسابع نومة، وبعد شوي نسمع صوت بوطبيلة، يطق على الطبل بعصاة صغيرة يصحي النايمين.. ويقول:

لا إله إلا الله

محمداً رسول الله

يا صايم يا نايم أعبد ربك الدايم

قوم صل وقوم صوم

قوم أتسحر بالمقسوم

وأشرب ماي الكراح

قبل ما يجيك الصباح

وأحنا مثل باقي الجيران أول ما نسمع بوطبيلة، نتسحر بشيء من الطعام الذي زاد من الإفطار، ونشرب شوية ماي ونصلي، وأنا أطلع من البيت والدنيا ظلمة خرمس والناس نايمين، ولما أوصل الشغل، أشوف الشمس توها تطلع، ونبدأ بالشغل بنقل الخياش، ونروح نفس المشوار.

أنا جمعت لي كم روبية، سويت بالبيت حفرة حق البالوعة، لأن بالأول ما كان عندنا بالوعة، كان الماء يطلع برة بالسكة من خلال المرعاب الذي تحت الباب، والجيران كانوا دائماً يشتكون من كثرة الماء جدام باب بيوتهم، ونويت أبني بركة وسط الحوش بالطابوق والاسمنت، ولكن هذا يبيله فلوس وايد، ولكن اشتريت يحلة كبيرة، وهي مثل الحِبْ، ولكن توضع بحفرة حتى نصفها في الأرض، حتى لا تميل يمين ولا شمال، واليحلة مصبوغة بطلاء مثل البوسلان، حتى ما يطلع الماي برة بالتنقيط ويضل الماي على حالة لمدة طويلة من غير نقصان، الا بالاستعمال طبعاً.

عندنا عميل يجيب لنا ماي على الحمار، اسمه «مطلق» وهو قروي، يشيل على ظهر الحمار ثلاث قرب ماي في كل درب، ويشخط على الطوفة الجص خط واحد كل مرة.

وعندنا عميل ثاني اسمه عبدالرحمن وهو يحمل الماء بواسطة الكندر، وهو عبارة عن عمود من الخشب يضعه على كتفه ويعلق على كل جانب من العمود، قوطي كان يستعمل سابقاً لنقل الكاز، وعبدالرحمن هم كان يشخط خط على الطوفة بخط واحد، على كل درب لمعرفة عدد دروب الماي الذي جابهم، والكل منا كان أمين يخاف الله، على الرغم من الفقر والحاجة، لاهم يغشونا بعدد دروب الماي، ولا احنا كنا ناكل حلالهم.

وأحنا ناس على قد حالنا طول عمرنا ما عرفنا الخنونات ولا الرشوش ولا البخور، بس شهر رمضان نحط كم نقطة من ماء اللقاح بالماي، أو نحط نصف ليمونة في استكانة الشاي.

ومرتي أم عيالي المسكينة عمرها ما حطت ديرم ولا وسمة ولا حِنّة إلا في كل سنة مرة أو مرتين، ولكن رغم هذا، هي بعيني كأنها ملكة جمال العالم، وما سمعتوا المثل الذي يقول «مكسورة وتبرّد» حريمنا هالشكل.

