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«بنت وردان» لميساء المؤمن.. تجربة واعدة


حصل فيلم «بنت وردان» للمخرجة الكويتية ميساء المؤمن على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة الخامسة لمهرجان «مسكون» اللبناني لافلام الرعب والخيال العلمي. وتمكن الفيلم من ان يحوز على تنويه خاص من لجنة التحكيم لمهرجان «مسكون» اللبناني لافلام الرعب والخيال العلمي الذي اعلن عن نتائج أعمال دورته الخامسة بعد ان رأت اللجنة في الفيلم «تجربة واعدة جدا ومتوازنة جيدا بين افلام الفانتازيا وصورة لامرأة تشعر بأنها غريبة عن محيطها». وقالت المؤمن لـ«كونا» ان فيلمها «بنت وردان» هو «واحد من ثلاثة أفلام قصيرة صنعتها تركز جميعها على تجربة المرأة مع عناصر الاستعارة والخيال».


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