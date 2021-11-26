نقل بوابات «المواد المشعة» بـ «الدوحة والعبدلي» إلى الجمارك

وطن النهار

استقبل مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، وفد وزارة الطاقة الأميركية، الذي يقوم بزيارة إلى البلاد، وذلك استكمالاً للجهود المتبادلة بين البلدين، خاصة بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة الطاقة الأميركية فيما يتعلق بتطوير وتحسين قدرات الإدارة العامة للجمارك في مجال الكشف عن المواد المشعّة ومكافحة التهريب الإشعاعي.

‎وقد اجتمع الجلاوي، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية سليمان الفهد، مع الوفد الزائر وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك وكيفية تطوير الإجراءات وإنشاء القوانين الضرورية التي قد تسهم في الحدّ من هذا النوع من سبل وأنواع التهريب، وذلك من خلال إشراك جهات حكومية عدة ذات صلة والتعاون والتنسيق معها في هذا المجال.

‎وتطرق الجلاوي خلال الاجتماع إلى الحاجة الماسّة إلى تدريب أعداد كبيرة من المفتشين وموظفي الأمن والسلامة على هذا النوع من التقنيات والإجراءات لمكافحة التهريب الإشعاعي، مقترحاً بأن يتم عمل منهج معتمد يتم ضمه وتطبيقه وتدريسه في مناهج التدريب والتدريس لطلبة دورات التفتيش الجمركي.

‎واختتم الاجتماع باحتفالية نقل ملكية بوابات الكشف عن المواد المشعّة والتي تم تركيبها في منفذي ميناء الدوحة ومركز العبدلي إلى الإدارة العامة للجمارك، وذلك اتماماً للمشروع الذي تم تنفيذه بمعية المختصين في الإدارة العامة للجمارك.

‎جدير بالذكر أن وفد وزارة الطاقة الأميركية قام بزيارات عدة لمواقع مختلفة بمعية ضابط الاتصال والمهندس المشرف على المشاريع الخاصة بوثيقة التعاون، مراقب متابعة تنفيذ العقود، ومنها ميناء الدوحة ومركز العبدلي الحدودي لتفقد المشروع الذي تم عمله بالتعاون مع وزارة الطاقة الأميركية لتوريد وتركيب بوابات للكشف عن المواد المشعة.

كما قام الوفد بزيارة خاصة لمطار الكويت الدولي واجتمع مع مدير الجمرك الجوي للوقوف على احتياجات المطار من تكنولوجيا حديثة لتعزيز قدرات الجمارك في هذا المجال وعمل الدراسات اللازمة لاستكمال منظومة مكافحة التهريب الإشعاعي.

