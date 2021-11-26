«الكويتية للوقف»: توفير المياه وخدمات الصرف الصحي لـ 2000 أسرة نازحة

وطن النهار

وقَّعت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» و«الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية»، اتفاقية تهدف للمساهمة في تمكين أكثر من 2000 أسرة نازحة في اليمن من الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. ومن شأن الاتفاقية أن تسهم في تمويل برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة التابع للمفوضية في اليمن، إضافة إلى تقديم الدعم للنازحين واللاجئين المحتاجين في المناطق اليمنية المتضررة بشدة.

وفي هذا السياق، قالت السيدة نسرين ربيعان، ممثل مفوضية اللاجئين في الكويت: «نتشرف اليوم بإطلاق شراكتنا الجديدة مع «الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية»، ونشكر المؤسسة المرموقة على مساهمتها السخية في توفير الدعم الأساس لمجتمعات اللاجئين المحتاجين والنازحين قسراً في جميع أنحاء اليمن. ومن شأن هذا الدعم أن يضمن أيضاً حصول العائلات والأشخاص على الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والآمنة وخدمات النظافة العامة للمحتاجين في اليمن». وتعد هذه أول اتفاقية منحة يعقدها الطرفان وأول مبادرة تطلقها الجمعية في اليمن، كفرصة تسهم فيها المفوضية في تمكين الجمعية من توسيع نطاق نشاطها وتنفيذ المشاريع الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط.

إتاحة التمويل

وعلاوة على ذلك، يتيح التمويل الذي توفره هذه الشراكة للمفوضية فرصة تعزيز قدرات برنامجها للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة في مختلف المناطق اليمنية، بما في ذلك توسيع منظومة المياه النظيفة والصرف الصحي في مخيم خرز للاجئين وتطوير موارد المياه وأنظمة الصرف الصحي في منطقة البساتين عبر تركيب خزانات المياه وحفر الآبار. وبهذا، تهدف المفوضية إلى الحد من مخاطر الأمراض المعدية عبر إتاحة الوصول إلى مياه الشرب وتحسين عمليات إدارة النفايات الصلبة وحفر أنظمة الصرف الصحي في هذه المناطق.

شراكة متميزة

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور نصار العبدالجليل - رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية: «يسعدنا إطلاق هذه الشراكة المتميزة مع «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» سعياً لدعم المحتاجين وأسر النازحين في اليمن. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم المهمشين في العالم، نتعهد اليوم بدعم برنامج سقيا المياه الذي تديره المفوضية في اليمن لتوفير التمويل اللازم لتحسين ظروف اللاجئين والنازحين في اليمن». وتعمل المفوضية بشكل مستمر لتمكين مجتمعات النازحين والمواطنين اليمنيين من الوصول إلى خدمات ومرافق المياه والصرف الصحي بصورة مستدامة. وعبر الشراكات التي وقعتها مع «صندوق نظافة وتحسين مدينة عدن» والهيئة المحلية للمياه والصرف الصحي في منطقة البساتين، أطلقت المفوضية مشاريع عدة تهدف إلى توفير خدمات عالية الجودة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، إضافة إلى تعزيز مستويات السلامة وظروف العمل الكريمة عبر توفير الدراجات الثلاثية ومعدات الحماية دعماً للنازحين العاملين في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة.

