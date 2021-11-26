ربط إلكتروني لكشف مدعي الإعاقة بـ«الأولوية السكنية»

وطن النهار

وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس بـروتــوكــول تعاون بشأن الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة عمر الرويح إن البروتوكول يعد التزاما ما بين «السكنية» و«ذوي الاعاقة» لتزويد المؤسسة ببيانات ومعلومات مستحقي الرعاية السكنية من ذوي الاعاقة وذويهم والاحتفاظ بسجل تاريخي يبين المعلومات التي تم الحصول عليها للرجوع اليها عند الحاجة، اضافة الى بيان تفاصيل الاعاقة. وأشارت مصادر لـ«النهار» الى ان هذا الربط سيسهم في الكشف عن مدعي الاعاقة للاستفادة من خدمات الرعاية السكنية بالأولوية.

