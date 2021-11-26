«خدمة المجتمع» افتتح جملة دورات لمنتسبي الحرس الوطني

وطن النهار

افتتح مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت مجموعة من الدورات التدريبية لمنتسبي الرئاسة العامة للحرس الوطني في كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية. وبهذه المناسبة رحب د. محمد الظفيري بالمتدربين وبالحضور حامداً الله عزوجل على عودة الحياة الطبيعة لكل جهات الدولة ومن ضمنها مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر وذلك من خلال تدشين أولى دوراته بعد الانتقال من مرحلة التحفظ الصحي إلى مرحلة بداية الانفتاح الكلي حيث أقيمت هذه الدورات حضورياً ما كان له دور كبير في تحقيق التفاعل بشكل ملحوظ بين المدرب والمتدرب. وأضاف أن ذلك جاء من حرص مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت على توطيد العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها الرئاسة العامة للحرس الوطني، والحرص على تنظيم مثل هذه الدورات والتي يقودها مجموعة من المدربين المتميزين آملين تحقيق المزيد من التطوير والازدهار في تطوير المهارات الشخصية لجميع موظفي الدولة.

