العجمي: «الدراسات التكنولوجية» استحدثت تخصصات جديدة

وطن النهار

أفاد مساعد العميد للشؤون الأكاديمية بكلية الدراسات التكنولوجية د. علي العجمي بأن الكلية سباقة دائماً في استحداث التخصصات التي تلبي حاجة سوق العمل الوطني على مستوى المؤسسات التعليمية المناظرة لها، وقال استحدثت الكلية عدة تخصصات ذات أهمية كبرى منها تخصص «طاقة متجددة» الذي يندرج تحت قسم الهندسة الكهربائية ويحمل خريج هذا التخصص مسمى دبلوم هندسة كهربائية تخصص طاقة متجددة، وبالنسبة لمجالات العمل المتاحة له فهي عديدة كون أن المستفيد في المقام الأول هي المؤسسات الحكومية، وقال إن أهم الشروط الواجب توفرها بالمتقدم لهذا التخصص حصوله على معدل دراسي بنسبة 65% وما فوق، ودور خريجي الطاقة المتجددة كمختصين في هذا المجال هو أن يكون مسؤولاً عن الطاقة الشمسية وصيانتها وتشغيلها وإصلاحها. وأضاف العجمي أن الكلية استحدثت كذلك تخصص آخر وهو «كفاءة طاقة» وهو في المراحل الأخيرة لاعتماده والموافقة عليه من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن هذا التخصص قد لقي ترحيب جميع المؤسسات في الدولة لتميزه بكونه المسؤول عن تأهيل الطالب للتحكم بتوفير الطاقة في البلاد نظراً للهدر الكبير في الطاقة الذي تعاني منه الدولة في المباني والتصاميم والمنازل والاضاءات والتكييف والتبريد، فخريج هذا التخصص هو فني مدرب على توفير الطاقة يعمل على قياس درجة التلوث الداخلي من خلال قياس الهواء ونسبة ثاني أكسيد الكربون وضبط كفاءة الإضاءة من نقص أو زيادة، وتقليل مصاريف الصيانة، والمسمى الوظيفي للتخصص هو دبلوم هندسة ميكانيكا قسم قوى محركة وتبريد تخصص كفاءة الطاقة.

