دار كويتية لرعاية الأيتام تستوعب 200 طفل في سريلانكا

وطن النهار

أكد رئيس زكاة كيفان في جمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس - أن جمعية النجاة ولجانها حريصة على تنفيذ المشاريع الخيرية في مختلف الدول الفقيرة، والتي من شأنها تعزيز التكافل الاجتماعي بين المسلمين وتقديم الدعم والعون والمساعدة لأصحاب العوز والحاجات والفقراء والمساكين والأيتام والفئات المستضعفة في تلك الدول وذلك للتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة والتفريج عليهم كروبهم ومساعدتهم، جاء ذلك خلال زيارة وفد الجمعية لدولة سيرلانكا لتفقد وتنفيذ عدد من المشاريع الخيرية والانسانية هناك. واستعرض خلال زيارة الى سريلانكا اهم هذه المشاريع وهو استكمال مشروع دار الفردوس لرعاية الأيتام بمدينة كولمبو بسريلانكا، والذي يحتضن 200 يتيم برعاية جمعية النجاة الخيرية حاليا. وبين أن هذه الدار تشمل 11 مركزا مختلفا لخدمة الايتام بمختلف مجالاته المتعددة، وتتمثل في وجود مركز طبي تخصصي ومركز تدريب وسكن خاص وقاعات للمحاضرات التعليمية، ومسجد للأيتام داخل الدار، وملاعب مختلفة.

