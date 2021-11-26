العلي للضباط الجدد: حافظوا على الأمن والأمان

وطن النهار

أقيم أمس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج كوكبة جديدة من ضباط الصف المتخصصين، ممن أتموا الدورة الـ 11 ضباط الصف الجامعيين لترقيتهم الى رتبة ملازم والتي عقدت خلال الفترة من 1/8/2021 وحتى 7/10/2021.

وحضر حفل التخريج وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالإنابة اللواء ناصر بورسلي وقيادات وضباط قطاع التعليم والتدريب.

وجال وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يرافقه قيادات قطاع التدريب والتعليم على مرافق أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.

وأثنى العلي على الجدية والحماس والقوة البدنية والتدريبية العالية التي قدمها الطلبة في العروض، متمنياً لهم التوفيق لكي ينضموا إلى المنظومة الأمنية والعين الساهرة لخدمة الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره.

