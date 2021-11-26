«البلدي» وجمعية المحامين وقَّعا بروتوكولاً للتعاون

وطن النهار

وقع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بروتوكول تعاون مع رئيس جمعية المحامين شريان الشريان تهدف الى تنسيق العمل بين الطرفين وتدعيم الجوانب القانونية. وثمن العتيبي مبادرة جمعية المحامين بطلب إبرام مذكرة التعاون، لما لها من أثر كبير في إمداد المجلس بخبراتها القانونية الواسعة بما يسهم في جودة ما يصدره المجلس من قرارات ولوائح، فضلاً عن عقد دورات تدريبية لموظفي الأمانة العامة للمجلس لتدعيم الجوانب القانونية في أداء مهامهم الوظيفية والمهنية.

بدوره قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان، أن توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية المحامين والمجلس البلدي يمهد لمزيد من التعاون والتنسيق بما يصب في صالح الطرفين.

وأكد أن جمعية المحامين في ظل رؤيتها 2023، وحرصها على توطيد أواصر التعاون المثمر والبناء مع هيئات ومؤسسات الدولة، قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون فيما بينها وبين المجلس البلدي الذي يعدّ عماداً لتحقيق السياسات العامة للبلدية، ولما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي. وأضاف إننا نرى ان هذا البروتوكول يوطّد أواصر التعاون المثمر والبناء بين الطرفين، ولا سيما في مجال عقد الدورات التدريبية، والاجتماعات الثنائية، كما أنه سوف يتيح الفرصة لمراقبة القوانين المتعلقة بالمجلس البلدي، والإسهام في إبداء الرأي بما يحقق مصلحة الطرفين.

