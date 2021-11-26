«العربي للتخطيط»: تمكين القيادات

وطن النهار

وقع المعهد العربي للتخطيط مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا تعنى بتمكين القادة في المؤسسات الحكومية وتعزيز مهاراتهم بما ينسجم مع خطة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035).

وقال مدير المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله في تصريح لـ (كونا) على هامش التوقيع إن مذكرة التفاهم تنسجم مع توجهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورغبته في دعم الإدارة الوسطى ودفعها نحو تعزيز الأداء الحكومي ورفع جودة الأداء المؤسسي.

وأضاف أن برنامج إعداد القادة سيكون موجها للمناصب الإشرافية والقيادية في البلاد لرفع جودة الأداء الحكومي بما ينسجم مع خطة التنمية. وأوضح أن البرنامج هو عملية متكاملة من الأدوات في مجال التدريب وسيسهم في تعزيز المعرفة والمهارات للقيادات الإشرافية في الإدارة الوسطى للوصول إلى المستويات العليا في الإدارة الحكومية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا في تصريح مماثل إن برنامج تمكين القادة يهدف إلى تطوير قيادات مؤسسات الدولة والارتقاء بقدراتها لدعم خطة التنمية الوطنية.

وأضاف أن نقل التكنولوجيا الحديثة يتطلب تطوير القادة في المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع احتياجات الدولة للارتقاء والوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق أهداف رؤية كويت جديدة 2035.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي في تصريح مماثل إن البرنامج يتكون من محاور عدة أهمها المهارات الشخصية والقيادية والمؤسسية وقضايا التنمية.

