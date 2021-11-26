بلدية الجهراء: رفع 4 عربات متنقلة وإرسالها للحجز

وطن النهار

نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولة ميدانية في منطقة سعد العبدالله لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات «شارك بنظافتها».

واكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق فهد القريفه أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة، لافتا إلى أن الجولة الميدانية أسفرت عن رفع 4 عربات متنقلة وسيارة جلسات وقد تم إرسالها لموقع حجز السيارات في البلدية.

