رئيس مجلس الأمة عقد مباحثات مع رئيسة مجلس النواب الإسباني

وطن النهار

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشيل باتيت في العاصمة (مدريد) اليوم الخميس.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة الغانم في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ143 الذي تنطلق أعماله اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون بين مجلس الأمة ومجلس النواب الإسباني بما يخدم مصلحة الجانبين.

وتطرقت المباحثات أيضا إلى القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي فيما شهدت أيضا تبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي ستطرح للنقاش خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه مدريد.

وعقب المباحثات سجل الغانم كلمة شكر في سجل شرف كبار الزوار في البرلمان الإسباني. وحضر المباحثات أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي وعضو الشعبة النائب أسامة المناور وسفير الكويت لدى إسبانيا عيادة السعيدي.

ووصل الغانم والوفد المرافق له إلى العاصمة الاسبانية أمس الأربعاء للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ143 الذي يفتتحه ملك إسبانيا العاهل فيليبي السادس ويقام على أرض المعارض في مدريد.

