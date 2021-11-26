الكويت: لا موقف مُسبَّقاً بشأن اجتماع «أوبك بلس» المقبل

مال وأعمال

أكدت وزارة النفط التزام دولة الكويت الكامل باتفاق إعلان التعاون داخل تحالف (أوبك بلس) - يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها - نافية وجود أي موقف كويتي مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف

وقالت (النفط) في بيان صحافي إن

وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس سيشارك في الاجتماع الـ35 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والاجتماع الوزاري الـ 182 لـ(أوبك) والاجتماع الوزاري الـ23 لتحالف (أوبك بلس) المزمع عقده (عن بعد) مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن «المشاورات الاعتيادية الدورية التي تصاحب مثل هذه الاجتماعات المهمة لم تبدأ إلى الآن ولم يتبلور أي موقف لدولة الكويت إلى الآن بخصوص توجهات (أوبك بلس) خلال الاجتماع المقبل».

وأضافت أن «(أوبك بلس) من خلال التشاور والتنسيق وإعلان اتفاق التعاون تقوم بكل ما يسهم ويدعم استقرار الأسواق وتوازنها» مشيرة إلى أن «دولة الكويت تدعم دائما العمل الجماعى ضمن إطار اتفاق (أوبك بلس) وذلك بعد التشاور ودراسة أوضاع الأسواق النفطية ضمن إطار عمل اللجان الفنية والوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج كالمعتاد».

وفي ذات الاطار أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الاماراتية ان الامارات ملتزمة التزاما كاملا باتفاق اعلان التعاون في مجموعة (أوبك +).

وذكرت الوزارة في بيان انه ليس لدى دولة الامارات «اي موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل« ل(اوبك +).

وكان وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي سهيل المزروعي اكد خلال الجلسة النقاشية الوزارية الافتتاحية لمؤتمر ومعرض ابوظبي الدولي للبترول (اديبك 2021) «ان التزام (أوبك +) وحلفائها بزيادة انتاج النفط 400 الف برميل يوميا على أساس شهري يسهم في استقرار السوق والتوازن بين العرض والطلب».

وتوقع المزروعي «زيادة العرض مقابل الطلب خلال الربع الأول من العام المقبل 2022 ما يعتبر عام التوازن بين العرض والطلب«.

وأشار الى ان مصادر الطاقة هذا العام لا سيما الوقود الأحفوري شهدت اقبالا كبيرا بفضل عودة الحياة الى طبيعتها وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتخفيف القيود على السفر.

