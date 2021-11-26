الصقر: جناح الكويت في «إكسبو دبي» نافذة ثقافية وتنموية

مال وأعمال

وصف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أول من أمس الاربعاء جناح الكويت في معرض (اكسبو 2020 دبي) بأنه شكل «نافذة تاريخية وثقافية وتنموية» لمسيرة الكويت.

وقال الصقر في تصريح لـ (كونا) عقب زيارته للجناح الكويتي في المعرض «ان الجناح ابرز الارث الحضاري والديموقراطي ودور الكويت الريادي في مجال حقوق الانسان وتمكين المرأة ودعم الشباب ورعاية المعاقين وكبار السن».

وأضاف ان الجناح استعرض ماضي الكويت العريق وتراثها المادي الذي يعود الى الاف السنين والمتمثل بالقطع الفنية والأدوات والفخار والتحف التاريخية التي تعود الى حقبة العصرين الحجري والبرونزي.

وبين ان الجناح تناول البيئة البحرية والصحراوية الكويتية الى جانب برامجها التنموية التي تتضمنها رؤية (كويت جديدة 2035) لافتا الى ان الجناح استعرض الموروث الكويتي ومسيرته الطويلة بصورة احترافية وخلال دقائق معدودة.

وابدى اعجابه بالتصميم الهندسي للجناح المقام في منطقة الاستدامة تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» وما يحتويه من تقنيات حديثة منها الشاشة البانورامية الضخمة والطاولة الالكترونية الذكية وشاشات العرض المرئية.

وأوضح ان مشاركة الكويت بأضخم جناح لها في تاريخ مشاركتها بالمعرض الدولي يجسد حرصها على المساهمة في انجاح هذا الحدث الذي يعد نجاحا لدولة الامارات ومبعث فخر لجميع العرب.

وأشار الصقر الى ان (اكسبو 2020 دبي) الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا يعد منصة مهمة للتقارب الثقافي والرؤية المستقبلية للدول المشاركة ومحطة عالمية لالتقاء الشعوب والتعرف على تراثهم.

ولفت الى ان تنظيم هذا المعرض رغم التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة (كوفيد – 19) كأول حدث عالمي ضخم يشارك فيه اكثر من 190 دولة هو امر يستحق الاشادة بإنجازات الامارات المتعددة وبما يجسد فعليا شعار (اكسبو 2020 دبي) (تواصل العقول وصنع المستقبل).

وكان في استقبال الصقر في المعرض وكيلة وزارة الاعلام المفوض العام لمشاركة الكويت في (اكسبو 2020 دبي) منيرة الهويدي ومدير الجناح الكويتي في المعرض الدكتور بدر العنزي.

ويستعرض (اكسبو 2020 دبي) عدة مواضيع حيوية منها المناخ والفضاء والتنمية والتسامح والمعرفة والسفر والاتصال والصحة والغذاء والزراعة والمياه والاهداف العالمية للعيش بشكل افضل بحلول 2030.

ويهدف المعرض الذي يتضمن ثلاثة اجنحة رئيسة هي (الفرص والتنقل والاستدامة) الى حل ابرز تحديات العصر وفتح أبواب فرص التنمية والتطوير امام الأجيال القادمة واعادة صياغة آلية انتقال البشر والسلع وايجاد حلول مستدامة للحفاظ على موارد الطاقة والماء.

