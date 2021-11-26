عدنان يوسف: خارطة الاستثمار في البحرين جاذبة للمستثمرين الخليجيين

مال وأعمال

أشار رئيس مجلس إدارة المصارف البحرينية عدنان يوسف، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن المصارف ستقوم بدعم تمويل الاستثمارات بقطاعات عدة أبرزها الصحة، موضحاً أن البحرين لديها خبرة تجاوزت الأربعين سنة في مجال إدارة الاستثمار. ولفت يوسف إلى أن خارطة الاستثمار في البحرين تعد جاذبة للمستثمرين الخليجيين، مشيرا إلى أن اقتصاد السعودية سيشهد طفرة كبيرة خلال الـ10 سنوات القادمة وستكون البحرين رافداً لهذا النمو. وذكر يوسف أن جاهزية البنى التحتية والأنظمة في البحرين تجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات النفط والسياحة.