loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عدنان يوسف: خارطة الاستثمار في البحرين جاذبة للمستثمرين الخليجيين


أشار رئيس مجلس إدارة المصارف البحرينية عدنان يوسف، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن المصارف ستقوم بدعم تمويل الاستثمارات بقطاعات عدة أبرزها الصحة، موضحاً أن البحرين لديها خبرة تجاوزت الأربعين سنة في مجال إدارة الاستثمار. ولفت يوسف إلى أن خارطة الاستثمار في البحرين تعد جاذبة للمستثمرين الخليجيين، مشيرا إلى أن اقتصاد السعودية سيشهد طفرة كبيرة خلال الـ10 سنوات القادمة وستكون البحرين رافداً لهذا النمو. وذكر يوسف أن جاهزية البنى التحتية والأنظمة في البحرين تجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات النفط والسياحة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة