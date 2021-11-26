«بيتك» اختتم حملة متكاملة للتوعية بسرطان الثدي

مال وأعمال

اختتم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حملته المتكاملة للتوعية بسرطان الثدي والتي استمرت طيلة شهر أكتوبر تحت شعار «كوني واعية».

وجاءت الحملة التي دأب «بيتك» على تنظيمها سنوياً، انطلاقاً من التزام «بيتك» بدوره البارز والرائد في خدمة المجتمع والمشاركة في المبادرات الصحية، كما تعكس حرصه على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

واستهدفت الحملة، التي جاءت تزامنا مع شهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، رفع نسبة الوعي إزاء مرض سرطان الثدي وحثّ السيدات على ضرورة الفحص المبكر.

وقالت منسّق العلاقات العامة وادارة الفعاليات في «بيتك»- مريم اباالخيل، ان «بيتك» نظم العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية ضمن حملة «كوني واعية» المتكاملة للتوعية بسرطان الثدي. وأضافت ان «بيتك» سخّر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي من خلال رسائل وفيديوهات توعوية، ورسائل إعلامية وإعلانية ومسابقات وفعاليات وحملات ولقاءات، وندوات مختلفة ضمن اطار الحملة، وكذلك التنسيق والتعاون مع أطباء وطبيبات متخصصين ذوي خبرة للحديث عن الأمور المتعلقة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي بالإضافة الى شرح طرق واساليب الوقاية من سرطان الثدي.

تجدر الإشارة إلى أن لدى «بيتك» سجلاً حافلاً في مجال دعم القطاع الصحي الذي يأتي ضمن اولوياته في استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، وهو ما ينعكس في رعايته ودعمه المستمر للفعاليات والمبادرات في المجال الصحي مثل فعاليات التوعية بامراض السكري، بالاضافة الى تنظيم سلسلة دورات في الإسعافات الأولية والتبرع بالدم ورعاية العديد من الندوات والحملات التوعوية للوقاية من امراض متعددة.

