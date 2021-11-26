الفنان عبد الله ملك: أقدم دور إنسان طيب في «نوح العيون»

النهار Weekend

كشف الفنان القدير عبدالله ملك، عن مشاركته في المسلسل الكويتي «نوح العيون» للعرض في رمضان المقبل وهو من تأليف الكاتب جمال الصقر، وإخراج مصطفى رشيد، وإنتاج شركة سفن ستايل، والمسلسل بطولة الفنان محمد المنصور والفنان حسين المنصور وعلي جمعة ومحمد جابر ومرام ومي البلوشي وهدى الخطيب، إلى جانب كوكبة من النجوم الشابة، والتي ستكون مفاجأة للجمهور، ويقدم دور أخ محمد المنصور في المسلسل، وهو نوخذة قوي وحازم، اما عن دوره فقال : «أقدم دور إنسان طيب ومرن، عكس أخي، ما يسبب مشاكل وصراعات داخل العمل، وخاصة في ظل شخصية زوجتي، التي لا تقبل سوى بالحق، وهنا تزداد المشاكل بين الاخوة، فيما يعاني أخي بعض الأزمات الاجتماعية بمنزله، والتي تعتمد عليها حبكة العمل، مع وجود خط الدراما التراجيدية في المسلسل. ويأتي دور الفنان علي جمعة من خلال تجسيده شخصية كوميدية مع أبنائه، ما أضاف للعمل أجواء لطيفة». وحاليا يتم عرض مسلسل «دار غريب» على قناة mbc، وتم تصويره بالكامل في البحرين بصورة عالية الجودة، وغيره من الأعمال القوية، منها مسلسل «كف ودفوف» للفنانة هدى حسين، ومسلسل «مارغريت» للفنانة حياة الفهد، وحاليا انتهى الفنان خالد البريكي من تصوير عمل عنوانه «لعبة السعادة»، وما زال البريكي موجودا هناك لتصوير عمل آخر جديد، وكذلك الفنان محمد القفاص لديه هناك أعمال، والحمد لله البحرين باتت وجهة الفنانين والمنتجين الخليجيين، نتيجة الوفرة الفنية التي تتيحها من مواقع تصوير وفنانين، كما أن جميع العمالة من المواطنين البحرينيين، لذلك المخرج لا يتعب في البحث عن جنسيات أخرى طالما كانت قلوب البحرينيين متحدة ويعملون كعائلة واحدة.

