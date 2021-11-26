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سكارليت جوهانسون تحتفل بعيد ميلادها


لمعت النجمة سكارليت جوهانسون ذات الـ36 عاماً بأفلام الشخصيات الخارقة، أي بشخصية «بلاك ويدو» بسلسلة أفلام الـ«Avengers». كما استطاعت بجمالها أن تنال لقب «المرأة الأكثر إثارة على الكرة الأرضية».
وتقدر ثروة سكارليت جوهانسون، بـ 100 مليون دولار، وتصدرت قائمة فوربس عن فئة الممثلة الأعلى أجراً في العالم لثلاثة أعوام متتالية منذ 2018. كما أصبحت ثالث أعلى الممثلين والممثلات إيرادات في شباك التذاكر ببداية عام 2020، فتخطت الـ 14.3 مليار دولار على مستوى العالم، وكانت تقاضت عام 2019 مبلغ 56 مليون دولار أجراً عن فيلم لها.


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