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صابرين تتعاقد على بطولة فيلم «ويك إند»


تعاقدت الفنانة صابرين على بطولة فيلم جديد يحمل اسم «ويك إند» تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، وغيرهم، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.
ومن المقرر البدء في تصوير أول مشاهد الفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد انتهاء المخرج من معاينة أماكن التصوير.
ومن ناحية اخرى، تواصل صابرين حاليا تصوير فيلم «الملحد» تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وبطولة محمود حميدة وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، وتجسد صابرين خلال العمل شخصية زوجة محمود حميدة.


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