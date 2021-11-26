بينلوبي كروز وأنطونيو بانديراس يفتتحان الدورة الـ 43 لـ «القاهرة السينمائي»

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عشاق ومحبو السينما في مصر والعالم العربي سيكونون على موعد الليلة مع حفل افتتاح وانطلاق الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي سيقام داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وستكون د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصري على رأس الحضور والتي ستعلن افتتاح المهرجان رسمياً إلى جانب حشد كبير من نجوم وصناع السينما في مصر والعالم العربي وأيضا ضيوف المهرجان من السينمائيين الأجانب من مختلف دول العالم.

حفل الافتتاح

ويشهد الحفل تقديم أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان الأربعة «المسابقة الرسمية» ومسابقة «أفاق السينما العربية»- أسبوع النقاد الدولي» ومسابقة «الأفلام القصيرة» إلى جانب الاحتفاء وتقديم الجوائز للمكرمين في هذه الدورة وهم الفنانة المصرية نيللي والتي يمنحها المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية احتفاء بمشوارها السينمائي الطويل والحافل وأيضا تكريم الفنان كريم عبدالعزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز كما سيكُرم في الحفل أيضا «تيري فريمو» مدير مهرجان كان السينمائي والموسيقي والمغني الهندي «أي.. ار.. رحمان» الحاصل على جائزة الأوسكار عام 2009.

فيلم الافتتاح

أما فيلم الافتتاح فقد كانت إدارة المهرجان موفقة تماما في اختياره وذلك لتميزه الشديد وهو الفيلم الاسباني الأرجنتيني المشترك أو «المسابقة الرسمية» والفيلم أول عرض عالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو من بطولة عدد من كبار النجوم على رأسهم بينلوبي كروز وانطونيو بانديراس واوسكار مارتنيز ومن إخراج ماريانوكوهن وجاستون دوبرات.

ومن أهم أسباب تميز هذا الفيلم ترشيحه لـ3جوائز في مهرجان فينيسيا السينمائي في سبتمبر الماضي والذي شهد عرضه العالمي الأول كما ترشح لجائزتين في مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي أيضا ستكون فرصة للجمهور المصري لمشاهدة الفيلم قبل بدء عرضه في دور العرض حول العالم في عام 2022 كما انه العمل الأول الذي يجمع بين كروز وبانديراس على الشاشة لاسيما وانه فيلم يحمل طابعا كوميديا حيث تجسد «كروز» شخصية مخرجه سينمائية بينما «بانديراس» يجسد شخصية ممثل مسرحي وتدور الأحداث حول رجل اعمال مليونير يعمل في مجال الصيدلة ويبحث عن الشهرة فيقوم بشراء حقوق رواية جائزة على نوبل ويقرر تحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم يقوم بإنتاجه وتتولى «لولاكويفاس» إخراج الفيلم والتي تجسد كروز دورها وتتولى قيادة اثنين من الممثلين المشهورين في بطولة الفيلم وهما بانديراس ومارتنيز وينشأ الكثير من الصراعات والتفاصيل الكوميدية بين البطلين في كواليس الفيلم بسبب غرورهما ويكون على المخرجة الكثير من التحديات لمواجهة هذا الصراع.

الأفلام المشاركة

ويعرض المهرجان في هذه الدورة 98 فيلماً من 63 دولة حول العالم منها 76 طويلا و22 قصيرا ومنها 22 فيلماً عرض عالمي أول و44 فيلما عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا و15فيلماً في عرضها الأول بالعالم العربي وشمال أفريقيا وهذه الأفلام موزعة على مسابقات المهرجان وأقسامه المختلفة في مقدمتها «المسابقة الدولية» التي يترأس لجنة تحكيمها المخرج العربي العالمي «أمير كوستاريكا» وتضم في عضويتها من مصر الفنانة نيللي كريم والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر والممثلة الفرنسية نورا ارزندا والمخرج الهندي شايتانيا تاماهاني والمخرج الايطالي روبرت منيرفيني.. ويتنافس على جوائز هذه المسابقة 13 فيلما من بينها 3 أفلام عربية هي «ابوصدام» من مصر للمخرجة نادين خان «فدوة» من تونس وهو أول تجربة في الإخراج السينمائي للفنان الممثل ظافر العابدين- «بنات عبدالرحمن» من الأردن من إخراج زيد ابوحمدان.

الأفلام القصيرة

وفي مسابقة «آفاق السينما العربية» التي تضم لجنة تحكيمها المخرج المصري تامر محسن والمخرجة والممثلة السعودية فاطمة البنوي.. والمخرج اللبناني هادي زكاك..يُعرض 10 أفلام وفي مسابقة «الأفلام القصيرة» التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج المصري سامح علاء 22 فيلما تتنافس على جوائزها من بينها 8 أفلام مصرية وعربية وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي والذي يتم اختياره من بين الأفلام العربية المشاركة في كل مسابقات المهرجان كل من: الممثل المصري أمير المصري والمخرجة الجزائرية صوفيا جاما والممثلة اللبنانية رزان جمال.. كما يمنح المهرجان جائزة الجمهور وتحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله وهي جائزة مادية قيمتها 15 ألف دولار أميركي يحصل عليها الفيلم الفائز.

ويعرض المهرجان 9 أفلام في «القسم الرسمي خارج المسابقة» وهو من البرامج المهمة للغاية والتي يحرص عليها حضور المهرجان ومتابعوه.

