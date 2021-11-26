عائشة بن أحمد تنشر برومو فيلمها الجديد «ريتسا»

النهار Weekend

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد برومو فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم «ريتسا».

وعلقت على البرومو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع «انستجرام»، بتعليق قالت فيه: « كل قصة حب.. عالم لوحدها.. و في قصص حب لازم تتحكي».

الفنانة التونسية أضافت: «الاعلان الرسمي لفيلم #ريتسا اخراج :احمد يسري تاليف : معتز فتيحة انتاج: شركة جذور».

وفيلم «ريتسا» من بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوى، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطى، مريم الخشت، كارولين عزمي، تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطاً بين هذه القصص.

