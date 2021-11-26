زياد برجي لـ«النهار»: حققت حلمي بالغناء في الأوبرا

النهار Weekend

منذ 25 عامًا كانت أولى خطوات الفنان اللبناني زياد برجي في عالم الفن، بعد ظهوره في برنامج «ستديو الفن» في العام 1996، ليحصل بعد منافسات عدة على ميدالية البرنامج الذهبية، ليس هذا فحسب، لكن جائزة كبرى كانت تنتظر المطرب الواعد، وهي لقاء مع «جارة القمر» المطربة اللبنانية الشهيرة فيروز، التي طلبت لقاء «زياد» بعد أن استمعت لصوته وهو يغني واحدة من أغنياتها الشهيرة «أهواك بلا أمل».

سنوات عدة مرت بعد اللقاء، وبخطوات ثابتة أكمل «زياد»، ابن مدينة «بعلبك» اللبنانية، مسيرته الفنية، التي تنوعت ما بين الغناء والتلحين، وأخيرًا التمثيل، ليقف مؤخرًا على مسرح دار الأوبرا المصرية، بعد اختياره ليكون ضمن النجوم الذي شاركوا في مهرجان الموسيقى العربية الذي استضافته مصر مؤخرًا.

«شو حلو».. الأغنية التي يعتبرها «برجي» بمثابة جواز مروره إلى قلب الجمهور المصري، الذي وقع في غرام الأغنية رغم أن صاحبها قدمها باللهجة اللبنانية، وهو ما كان بمثابة مفاجأة له بعدما تابع رد فعل الجمهور المصري على الأغنية وانتشارها السريع في «أم الدنيا».

«النهار» التقت الفنان اللبناني زياد برجي، على هامش مشاركته في مهرجان الموسيقا العربي، ليتحدث عن تفاصيل اختياره للمشاركة في المهرجان العريق، وكذلك الحديث عن أبرز أعماله الفنية المنتظرة مستقبلًا، وكذا موقفه من الغناء باللهجة المصرية، وأمور أخرى.. وكان الحوار التالي:

? بداية.. حدثنا عن كواليس وتفاصيل مشاركتك مؤخرًا في مهرجان الموسيقى العربية؟

? سعدت جدًا بوجودي في مكان عريق وكبير مثل دار الأوبرا المصرية، ويمكنني القول اني استطعت أن أحقق حلمي الذي لازمني طويلًا بالوقوف على مسرح الأوبرا المصرية، ومشاركة نجوم الصف الأول في الغناء من جميع أنحاء الوطن العربي.

? كيف جرت عملية ترشيحك للمشاركة في المهرجان؟

? تلقيت دعوة المشاركة من الشاعر هاني عبد الحكيم، وهو من ضمن إدارة المهرجان، وعندما تلقيت الخبر كنت في قمة سعادتي لأنني علمت أني سأشارك «الديفا» سميرة سعيدة نفس الحفل، هذا إلى جانب بقية الأسماء الكبيرة التي شاركت في المهرجان.

? هل تعتبر أغنية «شو حلو» نقلة فنية في مشوارك؟

? بالطبع.. خاصة أنها دخلت قلوب الجمهور المصري رغم تقديمي الأغنية باللهجة اللبنانية، ويعتبر ذلك على عكس المعروف «أنه إذا أردت دخول قلوب الجمهور المصري عليك الغناء بلهجتهم»، ولهذا أقول اني دخلت قلوب الجمهور بشخصيتي اللبنانية الحقيقية، وبعد طرح الأغنية وانتشارها بشكل كبير أصبحت سعادتي مضاعفة عندما لمست الانتشار الكبير الذي حققته في الشارع المصري.

? بعد مشاركتك في مهرجان الموسيقى العربية.. هل تخطط لتقديم أعمال باللهجة المصرية مستقبلًا؟

? لا مانع من غنائي باللهجة المصرية، فمصر بلدي الثاني والأقرب لقلبي، ومن ضمن ترتيباتي أن الفترة القادمة سيكون التركيز الأكبر على مصر، فهي تستحق مني ومن الوطن العربي الغناء بلهجتها الجميلة التي عرفناها وتربينا عليها من خلال السينما المصرية والطرب المصري الأصل.

? بالحديث عن الأعمال الجديد.. هل تستعد لطرح ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة؟

? أعمل خلال الفترة الحالية على إعداد «ميني ألبوم» يضم 5 أغنيات جميعها باللهجة المصرية، إضافة لتعاوني مع شعراء وموزعين المصريين، أبرزهم هاني عبد الكريم، أمير طعيمة، محمد لطفي، وغيرهم ، وسوف أقدم شيئاً جديدا من خلالهم أتمنى أن ينال إعجاب الجميع.

? هل هناك موعد محدد لطرح «الميني ألبوم»؟

? أعمل مع فريق العمل لخروج الأغنيات بشكل مميز يليق بجمهوري الغالي، ومن المقرر طرحةW في شهر أبريل المقبل بإذن الله وسأحتفل به في مصر وأتمني أن ينال إعجاب الجمهور المصري لأن رأيه له أهمية خاصة بالنسبة إليّ، لأنه جمهور يتمتع بذوق عالٍ في اختيار الأغنية والموسيقى.

? من المطرب الذي يمكن وصفه بـ«الأقرب» إلى قلبك؟

? أنا من أكبر المعجبين بالراحل العظيم عبد الحليم حافظ، وأغني دائما أغنيتي المفضلة لي «حاول تفتكرني»، إضافة طبعا لعشقي للفنانة الكبيرة السيدة فيروز، وأوجه لها تحية كبيرة، فهي أمي التي أعتز بها.

? هل تخطط لزيارة ثانية لمصر بعد انتهاء فعاليات مهرجان الموسيقى العربية؟

? مؤكد.. مصر «أم الدنيا»، وكما سبق وأشرت إلى أن الجمهور المصري عظيم ومميز جدا ويمتلك القدرة على التمييز بين المحتوى الجيد والضعيف، ومن جانبي أريد البقاء هنا ولن أتخلى عن الغناء في مصر، وبالطبع سأعود كثيرا في الفترة القادمة، الشعب المصري سيرى ويشاهد زياد برجي بشكل مستمر، وأتمني أن يستمتع بوجودي.

? من مِن المطربين المصريين ترغب في مشاركته الغناء؟

? كل المطربين بمصر قريبون لقلبي، وأتمنى المشاركة معهم، لكن فكرة «الديو» دائما تأتي عفوية وتلقائية، بمعنى أوضح لا يوجد لديّ مخطط للفكرة فهي مؤجلة ولم أبحث عنها في الوقت الحالي، وبالتأكيد أتشرف بالغناء مع كل المطربين المصريين والعرب.

? بعد مشاركاتك في أعمال سينمائية وتلفزيونية في لبنان.. متى يشارك زياد برجي في السينما المصرية؟

? أتمنى المشاركة في السينما المصرية، فهي التي عرفناها وتربينا على لهجتها المميزة وتأثيرها الإيجابي على كل الوطن العربي، لكن في الوقت الحالي ليس لديّ عروض لخوض تجربة سينمائية مصرية.

? من يقف بجانب زياد برجي في مشواره الفني؟

? كثيرون ساعدوني في بداية مشواري الفني ودعموني بأشكال كثيرة مثلا كل أهلي وأصدقائي يقفون دائما بجانبي ويشجعوني على تقديم الكثير في عالم الفن، ومن هنا أحب أن أوجه التحية لزوجتي «سناء» لولديّ «نور، ويوسف» وأشقائي.

? شعبا مصر ولبنان دائما أشقاء.. هل هناك رسالة ترغب في توجيهها للشعب المصري؟

? طبعا أحب أن أشكر الشعب المصري على استقباله الحافل لي، وأشكر قيادة مصر على وقوفها وجهدها المبذول بجانب الشعب والدولة اللبنانية، وأرسل نيابة عن الشعب اللبناني قُبلة لكل مصري.

