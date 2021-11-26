صداقات الوسط الفني بعيداً عن الغيرة والتنافس

النهار Weekend

رغم التنافس الشديد ومشاعر الغيرة التي قد توجد في أي مكان عمل.. يتمتع الكثير من النجوم في الوسط الفني بعلاقات صداقة قوية مستمرة لسنوات كثيرة، ودائما ما يظهروا مع بعضهم في المناسبات المختلفة.

منذ أيام، كشفت الفنانة ياسمين رئيس للإعلامي عمرو أديب عن الصداقة القوية التي تجمعها بزميلتها دينا الشربيني، مشيرة إلى أن هذه الصداقة بدأت قبل دخولها للوسط الفني، ومؤكدة أن دينا تعتبر بمثابة شقيقتها ووقفت معها عند وفاة والدتها ووقت زواجها، وتعتبر السند لها وتلجأ لها دائما في المواقف الصعبة.

قبل ياسمين رئيس، كانت هند صبري كشفت للإعلامية منى الشاذلي عن صداقتها القوية بمنة شلبي مشيرة إلى أنه قبل تلك الصداقة كانت هناك أزمة بينهما، وعلاقتهما قديما كانت مليئة بالمشكلات، وروت أسباب الخلاف بينها وبين منة مؤكدة أن هناك من حاول الإيقاع بينهما في بداية مشوارهما الفني.

وأوضحت أن منة ربما تأثرت قليلا بمثل هذه المواقف، وأشارت إلى أن العلاقة بينهما وقتها كان فيها بعض الحرص والمنافسة قبل أن يتم تعاونهما في فيلم «بنات وسط البلد».

وعلى مدار ما يقرب من 20 عاما، وبالتحديد منذ بداية ظهورهما في مسرحية «كدة أوكيه»، أصبحت علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة منى زكي قوية جدا، وخلال لقاء تلفزيوني قالت ياسمين إن صداقتهما بدأت بمشاجرة في كواليس المسرحية، وحاول الفنان أحمد السقا تهدئة الوضع بينهما، فأخذهما إلى غرفته، لكنهما انفعلتا أكثر وحاولتا ضرب بعضهما، وأشارت إلى أنهما تصالحتا منذ هذه الواقعة وأصبحتا صديقتين حتى الآن، موضحة أن ابنتيهما «لي لي» و«ياسمين» صديقتان أيضا، وتتبادلان الزيارات باستمرار.

أحمد السقا ومحمد هنيدي جمعتهما صداقة قديمة منذ عام 1998، لتمتد من بدايات انطلاقتهما للنجومية، بعد مشاركتهما في فيلمي «صعيدي في الجامعة الأميركية» و«همام في أمستردام» مرورا بمسرحية «عفروتو»، واستمرت على مدار حوالي 20 سنة، ومازال رباط الصداقة قويا بينهما حتى الآن.

أما وفاء عامر وريم البارودي فتجمعهما علاقة صداقة بدأت من خلال مسلسل «شطرنج» عام 2016، وتعتبرها وفاء بمثابة شقيقتها، خصوصا بعد أزمة ريم مع الفنان أحمد سعد، وكانت من أكثر الداعمين لها في أزمتها.

