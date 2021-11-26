بيبي الصباح: «السدو» تنقل المهارات اليدوية للشباب

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قالت مديرة جمعية السدو الحرفية الشيخة بيبي الصباح: إن الجمعية عملت على مدار 30 عاما على حفظ تقاليد الحياكة والمنسوجات ونقلها نحو آفاق مستقبلية لإثراء الهوية الثقافية المحلية والتنمية الفنية الإبداعية المعاصرة الوطنية لافتة الى ان ذلك تكلل في إدراج فن السدو الكويتي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو.

وأضافت في تصريح لـ «كونا» بمناسبة احتفال الجمعية بـ 30 عاما على تأسيسها: إن الجمعية عملت على صقل الأساليب الفنية والمهارات اليدوية ونقلها للأجيال الشابة ضمن خطط وبرامج تعليمية جادة وحفظ حقوق الحرفيات الأوليات تحفيزا وتكريما لعطاءاتهن الفنية.

وأشارت الى ان الجمعية عملت خلال تلك الفترة على تشجيع الشباب للعمل اليدوي الحرفي والابتكار في مجال تقاليد الحياكة والنسيج والمثابرة في ابراز التراث الثقافي والتعريف به محليا وإقليميا وعالميا.

وأوضحت ان الجمعية تأسست في عام 1991 للحفاظ على تراث المنسوجات الغني والمتنوع وتوثيقه والتعريف به والسعي للاحتفال بقيم الماضي الجميل من تفان في العطاء وهمة وابداع في العمل ناسجا بذلك رابطا وهوية ثقافية لأجيال الحاضر والمستقبل.

ولفتت الى ان مكتبة السدو للأبحاث تعد احدى مبادرات جمعية السدو وهي مكتبة متخصصة لمساعدة الباحثين وتحتوي على مجموعة متنوعة من الوثائق والكتب والمنشورات حول الكثير من الموضوعات إلى جانب الدراسات المتعلقة بالفن.

وأفادت الشيخة بيبي بأن الجمعية أصدرت سبعة إصدارات منها كتاب (السدو) باللغتين العربية والانجليزية و(أبجد) و(تقاليد) باللغتين العربية والانكليزية و(تراث البادية) و(البادية الى المدينة).

وأشارت الى انه خلال السنوات العشر الماضية قدمت الجمعية عدة برامج احترافية لفنون النسيج التقليدي منها برنامج (المرح مع النسيج) والذي يخص فئة الأطفال حيث يتم تعليمهم أساسيات النسيج التقليدي بطريقة ممتعة ومشوقة وبرنامج (أنسج) وهو مخصص لفئة الكبار لتدريب المشتركين على فنون نسيج السدو.

وقالت إنه من أجل التطوير والحداثة تم إنشاء مبادرة (سدي) التي تتجسد رؤيتها في تشجيع الفنانين في الكويت على الإبداع والابتكار وتم ايضا افتتاح استديو (سدي) في عام 2019 لتوفير مساحة ابداعية للتصميم والابتكار في فنون النسيج المختلفة.

وذكرت ان من بين المبادرات أيضا مبادرة (حكايات النسيج) وهي عبارة عن معرض ومبادرة تفاعلية توعوية معاصرة تهدف الى تكريم حرفيي فن النسيج وبحث الاتجاهات الحديثة لتقدير هذه الفنون التقليدية فضلا عن استضافة منحوتات وأنشطة يدوية تسعى الى استكشاف جديد السدو في الكويت.

