القيادة السياسية عزَّت روسيا بضحايا حريق منجم سيبيريا

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في منجم في سيبيريا وأسفر عن سقوط الكثير من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في منجم في سيبيريا متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل. وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة. من جانب آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية سورينام وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس تشان سانتوخي رئيس سورينام الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

