مؤتمر الأمن السيبراني يوصي بإدخاله في المناهج الدراسية

أول النهار

أوصى المشاركون في المؤتمر الثالث لتعليم وبحوث الأمن السيبراني بالإسراع في إنشاء (المركز الوطني للأمن السيبراني) بغية تأمين جميع البنى التحتية الوطنية الحيوية مثل (الطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والاتصالات والمدن الذكية).

جاء ذلك في التوصيات الصادرة عن اللجنة المنظمة للمؤتمر الذي أقيم على مدى يومين بتعاون بين حكومة المملكة المتحدة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الكويت ممثلة في قسمي (هندسة الكمبيوتر) بكلية الهندسة والبترول و(علوم المعلومات) بكلية العلوم الحياتية.

شملت التوصيات ضرورة تأمين البنى التحتية الحيوية والحث على استمرار التقييم الدوري الشامل لمستوى الأمن السيبراني بالكويت في القطاعات كافة وتحديد الفجوات للوصول إلى المستوى المنشود.

ولفتت إلى ضرورة المراجعة الدورية لكل القوانين والتشريعات والسياسات العامة لتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني والمعلوماتي وزيادة الوعي المجتمعي.

وشددت على ضرورة تطوير وإعداد الكوادر البشرية الماهرة في مجال الأمن السيبراني بأسرع وقت ممكن لسد الفجوة في القوى العاملة الحالية والمستقبلية من خلال برامج التدريب الأكاديمي.

وأشارت إلى أهمية تعزيز إدخال الأمن السيبراني في جميع مراحل التعليم العام من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي بغية تزويد الطلاب بالمعرفة العامة والمهارات اللازمة لفهم التهديدات الأمنية الأساسية.

وشددت التوصيات على أهمية التعاون العلمي وتبادل المعرفة وبناء القدرات والبحوث متعددة التخصصات في مجال الأمن السيبراني بين الخبراء والممارسين في الكويت.

