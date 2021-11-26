«الهلال الأحمر»: 521 حقيبة إيواء و538 سلة غذاء للنازحين اليمنيين

أول النهار

أعلنت جمعية الهلال الاحمر عن توزيع 521 حقيبة إيواء و538 سلة غذائية وتسيير عيادتين متنقلتين بالمخيمات المستهدفة لمدة شهر كامل في اليمن بالتعاون مع مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والاغاثية للتخفيف عن النازحين اليمنيين وتوفير احتياجاتهم الاساسية.

وقال المدير العام جمعية عبدالرحمن العون في تصريح لـ (كونا): إن هذه المساعدات سوف تسهم في مساعدة النازحين في محافظتي شبوة ومأرب وتوفر احتياجاتهم من الغذاء والمأوى والصحة.

واضاف ان المساعدات المقدمة من الجمعية تأتي في إطار الجهود المتواصلة من الكويت دعما للشعب اليمني عبر مبادراتها الإغاثية والتنموية والخدمية والصحية والاجتماعية مبينا ان المساعدات الكويتية مستمرة ومتواصلة لإغاثة المحتاجين والنازحين والأسر المتعففة في عموم اليمن.

وأوضح ان هناك أكثر من 20 ألف نازح منذ مطلع سبتمبر الماضي في تلك المناطق داعيا المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة جراء ارتفاع حركة النزوح.

وأشاد العون بدعم أهل الكويت الدائم الذي يسهم باستمرار في تعزيز نشاط الجمعية الإغاثي لخدمة الأشقاء في اليمن.

